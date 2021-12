유로존(유로화 사용 19개국)의 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 소폭 하락했다.

1일 IHS마킷에 따르면 유로존의 11월 제조업 PMI는 58.4로 전월 58.6보다 0.2 하락했다.

예비치와 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치는 58.6이었다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr