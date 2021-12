[아시아경제 이선애 기자] GS건설이 4886억3014만원 규모의 광명 제12R구역 주택재개발사업 공사를 수주했다고 1일 공시했다. 이번 계약규모는 지난해 매출액 대비 4.83%에 해당된다.

