[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주창조경제혁신센터(센터장 하상용)는 29일부터 1박 2일간 광주유탑호텔에서‘2021년 예비창업패키지 일반분야 지원사업 심화교육(맞춤형)’을 성황리에 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 교육은 선정된 예비창업패키지 수혜기업 25개사의 투자역량을 강화하는 교육으로 구성됐다.

세부적으로 보면 ▲투자 비즈니스 모델 구성 ▲창업기업 맞춤형 멘토링 ▲맞춤형 IR 결과물 제작 ▲실전 IR 피칭 등 창업기업의 실질적 투자유치 성공을 위한 교육 프로그램을 진행하고 향후에도 창업기업이 활용할 수 있는 기업별 맞춤형 결과물 제작 서비스를 제공했다.

하상용 센터장은 “창업기업에게 투자란 성장의 밑거름인만큼 이번 교육이 신생하는 창업기업의 성장과 투자 경쟁력을 강화하는 계기가 되었기를 바란다”며 “향후에도 창업자들의 성공적인 창업을 돕는 거점센터 역할을 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr