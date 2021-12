광양시립도서관, 2021 독서마라톤대회 우수자 시상

일반부 우수자 4명에 광양시장상과 완주증 수여

[아시아경제 아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr] 전남 광양시립도서관은 지난 11월 30일, 중앙도서관에서 2021년 독서마라톤대회 시상식을 열고 일반부 우수자에게 광양시장상과 완주증서를 전달했다고 밝혔다.

올해로 7회째를 맞은 독서마라톤대회는 지난 1~10월 초등부와 중고등부, 일반부로 나눠 5km와 10km, 하프코스, 풀코스 등 4개 종목별로 치러졌으며, 모두 320명이 참가해 113명이 완주한 것으로 나타났다.

시립도서관은 지난 11월 10일, 중앙도서관 청년스터디룸에서 광양교육지원청이 추천한 지역 내 초등학교와 중학교 국어교사 4명이 심사위원으로 참여한 가운데 독서마라톤대회 완주자를 대상으로 엄정한 심사를 거쳐 우수자 15명을 선정한 바 있다.

일반부 우수자는 ▲김다현(풀코스, 금호동) ▲박하나(하프코스, 금호동) ▲유정란 (10km, 광양읍) ▲윤신정(5km, 중마동) 등 네 명이다.

간소하게 열린 2021 독서마라톤대회 일반부 우수자 시상식은 광양시장상과 완주증서 수여, 기념품 전달, 기념 촬영에 이어 독서마라톤에 참여하면서 느꼈던 소감을 나누고, 시립도서관 시책을 들어보는 순으로 진행됐다.

풀코스를 완주한 김다현 우수자는 “처음으로 도전한 독서마라톤대회에서 풀코스 완주 우수자로 선정돼 기쁘다”며, “책이 좋아 도서관과 함께한 시간 덕분에 오늘 영광을 안은 것 같다”고 밝혔다.

고근성 도서관운영과장은 “여러 시민의 축하를 받으며 광양시장상을 수여해야 하는데 코로나19 상황 때문에 불가피하게 대신 전해드려 송구스럽다”며, “내년에도 좋은 성적으로 다시 만나길 기대한다”고 격려했다.

한편, 시는 일반부 우수자를 제외한 나머지 완주자에게는 완주증을 우편으로 보냈으며 초등부, 중고등부 우수자나 완주자는 해당 학교로 보내 학교에서 학생들에게 수여토록 했다.

이번 독서마라톤 완주자와 수상자에게는 2022년 도서 대출 권수를 1회당 10권에서 15권으로 확대하는 등 다양한 혜택이 주어진다.

광양시립도서관은 올 12월까지 모든 준비를 끝내고 보다 많은 시민이 마라톤에 참여할 수 있도록 종목을 더 세분화해서 내년 1월부터 2022년 독서마라톤대회를 개최할 계획이다.

