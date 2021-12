강진군, 제2회 어쩌다 아빠 육아 골든벨 개최

한국전력공사 강진전력지사와 위스타트가 함께한 건강한 가정 만들기

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군 위스타트 육아지원센터는 지난달 27일 한국전력공사 강진전력지사와 공동으로 ‘제2회 어쩌다 아빠 육아 골든벨’을 개최했다고 1일 밝혔다.

올해 2회째를 맞은 아빠 육아 골든벨은 관내 거주하고 만 6세 미만 아동을 양육하고 있는 가정의 남성 양육자는 누구든 참여할 수 있으며 육아 상식과 난센스 퀴즈 등으로 진행됐다.

이번 행사에는 10가정이 참여했으며 참가자 중 생후 2개월 아이를 둔 아빠와 손자를 양육을 하는 할아버지도 참여해 눈길을 끌었다.

현장에는 코로나19 확산을 방지하기 위해 참가자 1인만 참여 가능해지도록 했으며 가족들은 유튜브 생중계를 통해 가정에서 실시간으로 응원할 수 있도록 했다.

1등을 차지한 오성우 씨(강진읍)는 “집에서 응원하고 있는 아내와 첫째 아이와 함께 이 기쁨을 나누고 싶다. 뱃속에 둘째 아이가 있어 기쁨이 두 배가 되는 것 같다”며 “퀴즈를 풀면서 육아 상식도 많이 알 수 있어서 좋았다”고 소감을 전했다.

골든벨 수상자는 2등 황승현(강진읍), 3등 박민철(강진읍), 4등 송재수(강진읍)으로, 1등에게는 강진 온누리 상품권 20만원, 2등은 10만원, 3등은 4만원, 4등은 3만원의 부상을 전달했으며. 참가자 전원에게는 육아지원센터에서 마련한 라면 포트와 신협에서 후원한 어부바 꾸러미 상자를 제공됐다.

이승옥 군수는 “저출산 극복을 위해 남성의 적극적인 육아 참여도 참 중요하다”며 “모두가 함께 아이 키우기 좋은 강진을 만들 수 있도록 힘쓰자”고 말했다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr