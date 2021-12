KIS채권평가, KIS자산평가로 새 출발

종합 자산평가 플랫폼 기업으로 도약

[아시아경제 이민지 기자] KIS채권평가는 1일 급변하는 시장 및 규제 환경에 발맞춰 최고 수준의 종합 자산평가 플랫폼 기업으로 도약하고자 사명을 ‘KIS자산평가’로 변경한다고 밝혔다.

KIS자산평가는 지난 21년여 동안 채권 평가로 시작해 파생상품, 대체투자자산 등에 이르기까지 평가대상 자산의 커버리지를 업계 최대로 늘리며 종합 자산평가사로서의 입지를 확고히 다져왔다.

현재는 국내에서 거래되는 모든 금융상품에 대한 평가 정보를 자산운용사, 은행, 증권사, 보험사, 연기금 등 전체 금융업권에 제공하고 있으며, 이는 금융상품의 회계처리, 민감도 분석, 재무건전성 지표 산출, 자산운용 성과평가 등에 사용되고 있다.

2001년 업계 최초로 종합채권지수를 발표하고 2009년엔 국내 최초로 한국거래소와 공동으로 실시간 채권지수인 KTB지수를 시장에 선보여 채권지수시장을 선도하여 왔다. 최근엔 시장의 화두인 ESG 분야에서도 국내 4대 ESG평가사들과 제휴를 맺고 다양한 ESG 채권지수를 시장에 공급하는 등 국내 ESG 투자시장의 활성화에도 기여하고 있다. 또 주요 은행, 증권사 및 공기업 등에 자산운용 및 리스크관리 인프라 구축의 핵심인 자산평가솔루션을 공급함으로써 금융공학 분야의 탁월한 전문성과 역량을 인정받고 있다.

KIS자산평가는 글로벌 신용평가사인 무디스(Moody’s) 그룹의 계열사로서 선진 준법체계를 갖추고 있으며, 내부통제시스템에 대해 외부 전문기관의 인증(SOC 인증)을 받는 등 고객의 내부회계관리제도 요구에도 충실히 부합하고 있다.

윤기 KIS자산평가 대표이사는 "자산평가 시장은 바젤의 규제 요구, IFRS, K-ICS, LIBOR 고시 중단 등 파급력이 큰 여러 금융제도의 변화를 앞두고 새로운 전기를 맞고 있다"며 "KIS자산평가는 앞으로도 고객과 시장참여자들의 신뢰와 만족을 최우선의 가치로 삼고 종합 자산평가 플랫폼 기업으로서의 역할과 책임을 더욱 성실히 이행해 나갈 것"이라고 말했다.

