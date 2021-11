[아시아경제 박병희 기자] 미국 한 고등학교에서 15세 고등학생이 총을 난사해 학생 3명이 숨지고, 교사 1명을 포함해 8명이 다쳤다.

AP통신에 따르면 총기 난사 사건은 지난달 30일 오후 1시(현지시간)께 미시간주 옥스퍼드 고등학교에서 발생했다.

사망자는 14세, 17세 소녀와 16세 소년 등 세 명이다.

수사 당국은 현장에서 용의자를 체포해 사건 경위를 조사 중이다. 또 범행에 사용된 반자동 권총도 압수했다.

수사 당국 관계자는 "범행 동기는 아직 밝혀지지 않았다"며 "학교에 총을 들고 온 경위 등을 조사하고 있다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr