12월 1일 오전 2시 통행 재개

[아시아경제 이민지 기자] 서울시는 서부간선지하도로 배수시설 고장에 따른 복구 작업을 위해 오후 9시부터 양방향 모두 전면 통제한다고 30일 밝혔다.

시에 따르면 이날 오전 서부간선지하도로 내 배수펌프 고장으로 일부 구간 도로(신정교 부근 약 150m 구간)에 물이 넘치면서 오전 7시 20분부터 일직방향 차량 통행이 통제됐다.

시는 복구를 위해 반대편 성산방향도 전면 통제하기로 했으며, 다음 날인 12월 1일 오전 2시 이후 통행을 재개할 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr