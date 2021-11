직원 말투 등 꼬투리 잡아 복지 예산 뜯어내는 강남구청 고질민원인 해결 방법 없나?

통합공무원노동조합 임성철 서울시 본부장 30일 강남구 노조 게시판에 올린 ‘진상·고질 민원에 한 없이 약한 강남구청 공무원들~’ 통해 외제차 타고 다니면서 없는 사람 몫 챙기는 파렴치한 인간들 비판...복지정책과 2년 전에 L모씨에게도 수천만원 이상 돈을 몰아주고 지금까지도 지급해 10여명 피해 입고 있다고 전해. 또, 민원인 동 주민센터 직원들 아주 우습게 보는데, 오늘은 지역내 거주하지도 않는 B모씨에게 150만 원 상당의 긴급복지 지원금을 지급한다고 아쉬워



[아시아경제 박종일 기자] “지난 3년간 복지팀장을 하면서 느낀 것은 고질민원, 진상민원만 보면 왜 그렇게 작아 지는 지, 알고는 있지만 있는 자들에게 끌려다니면서 없는 예산도 끌어와 퍼주는 건 공무원이 할 짓이 아니다는 생각이 듭니다”

통합공무원노동조합 임성철 서울시 본부장이 30일 강남구 노조 게시판에 올린 ‘진상·고질 민원에 한 없이 약한 강남구청 공무원들~’ 일부다.

임 본부장은 “제가 아는 복지는 어려운 사람들에게 꿈과 희망(希望)을 주고, 그들이 자립할 수 있도록 기회를 제공해 삶의 질을 향상 시키는 것”이라며 “문제는 이들에게 꿈과 희망을 주고 있는 강남구청 예산이 고스란이 진상·고질민원에게 바쳐지고 있다는 것”이라고 한탄했다.

담당자가 규정상 안 된다고 해도 국장님, 청장님 면담요청만 하면 어쩔 수 없이 도와줄 수 밖에 없다는 현실이 안타깝다고 토로했다.

특히 임 본부장이 분개해 하는 것은 외제차 타고 다니면서 없는 사람 몫을 버젓이 챙기는 파렴치한 인간들 편에서 안락을 추구하는 자세를 탓하는 것이라고 전했다.

복지정책과에서 2년 전에 L모씨에게도 수천만원 이상의 돈을 몰아주고 지금까지도 지급해 10여명이 피해를 입고 있다고 비판했다. 또, 민원인이 동 주민센터 직원들을 아주 우습게 보는데, 오늘은 지역내 거주하지도 않는 B모씨에게 150만 원 상당의 긴급복지 지원금을 지급한다고 아쉬워했다.

두 사람의 공통점은 구청 내 이름 있는 진상·고질 민원이라고 비판했다.

이들은 규정보다는 직원의 태도, 언어, 말투 등을 문제 삼아 감사담당관을 이용해 직원들을 괴룁히고 있다고 분개했다. B모씨 경우 지난 25,26일 동 주민센터에서 사실조사를 통해 이웃주민들 5명의 비거주사실 확인서를 제출받았고, 28일 밤늦게 이사를 왔다는 주민 확인서도 가지고 있다고 전했다.

비거주 사실을 확인하는 과정에서 지난해 한국토지주택공사(LH) 매입 임대기간만료 이후에도 계속 주민등록을 하고 있어 그들 또한 명도(明渡)소송을 준비 중이라는 것을 알았다는 것이다.

임 본부장은 “전날 비거주 사실과 주민센터 의견을 제출했음에도 불구하고 구청에서는 긴급복지 대상자를 지정한다고 한다”며 이유는 전날 오전 구청 담당자가 현장에서 민원인을 만났다는 게 답이라고 전했다.

동 직원들 순식간에 바보 만드는 재주가 있다. 어이가 없다.

지금은 민원인이 동 주민센터에 직원 징계준다고 기다리라고 해서 어디 못가고 자리 지키고 있다. 누가 감사를 받아야 하나. 이게 민선 7기 현실이라고 맺었다.

