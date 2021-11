거창군, 미래형 사과원 아카데미 2기 수료식

미래 거창 사과 산업의 주역 33명 배출

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 ‘미래형 사과원 아카데미 2기’ 수강생 33명에 대한 수료식을 했다고 30일 밝혔다.

미래형 사과원 아카데미는 다축 사과원 조성을 희망하는 농가를 대상으로 1년 과정의 전문교육 프로그램이며 분야별 전문가와 현장 실무자의 강의로 진행됐다.

교육에 참여한 수강생은 “1년간 40시간에 걸쳐 다축 수형 및 토양이해, 재배관리, 선진지 견학 등 다축 사과원 조성을 위한 전반적 과정을 교육받아 새로운 재배체계 도입에 대한 확신이 생겼다”고 소감을 전했다.

구인모 군수는 “코로나19 상황 속에서도 열심히 강의를 수강한 33명의 수료생 모든 분께 축하의 말씀을 전해드린다”며 “여러분의 어깨에 우리 거창군의 미래 사과 산업의 성공과 실패가 달려있다는 사명감과 열정을 가지고 미래형 사과원 조성해 달라”고 당부했다.

