신한금융투자, ‘Good Buy 2021’ 이벤트 실시

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 12월 30일까지 주식쿠폰을 증정하는 ‘Good Buy 2021’ 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

‘Good Buy 2021’ 이벤트는 신한금융투자에서 11월 22일 이후에 생애 최초로 계좌를 개설한 고객을 대상으로 진행한다. 이벤트에 해당하는 계좌를 개설 후 이벤트를 신청하면 주식쿠폰 2만5000원을 즉시 지급한다. 이벤트 해당 계좌는 비대면 CMA, 은행제휴 S-Lite, 비대면 S-Lite+ 계좌이다.

주식쿠폰은 신한금융투자 모바일 앱 ‘신한알파’의 쿠폰함에서 확인 가능하다. 국내주식을 2만5000원 이상 매수할 때 쿠폰을 선택해 주식을 매수하면 쿠폰 금액만큼 현금으로 입금된다.

한편, 신한금융투자는 현재 신규로 비대면 계좌를 개설한 고객을 대상으로 해외주식 상품권인 스탁콘 2만5000원을 제공하고 있다.

신한금융투자에서 신규로 비대면 계좌를 개설한 고객이 ‘Good Buy 2021’ 이벤트와 ‘해외주식 온라인 거래 수수료 제대로’ 이벤트를 신청하면 국내주식 쿠폰 2만5천원과 스탁콘 2만5000원 받아 총 5만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr