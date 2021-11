전국이 흐리고 비가 내린 30일 서울 광화문 거리에서 출근길 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 기상청은 수도권과 강원 내륙, 경상 서부 내륙, 제주도 산지에는 오후부터 기온이 떨어지면서 눈이 내릴 것으로 내다봤다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.