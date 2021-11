제11회 KRX 증권·파생상품 우수 논문 주제는 RFR 선물·원유 ETP

상패 및 상금 수여

[아시아경제 이민우 기자] 무위험지표금리(RFR) 선물 및 원유 관련 상장지수상품(ETP) 등에 대한 논문들이 한국거래소로부터 우수 논문으로 선정돼 수상했다.

한국거래소는 29일 서울 여의도 사옥에서 이 같은 '제11회 KRX 증권·파생상품 우수 논문상' 시상식을 개최했다고 밝혔다.

윤선중 동국대 교수의 '무위험지표금리(RFR) 선물의 상장과 활성화 방안'과 백재승 한국외대 교수의 '원유 관련 ETP의 투자성과에 관한 연구'가 각각 우수상으로 선정됐다. 장려상은 맹수석 충남대 교수의 '로보어드바이저(RA)에 의한 고빈도거래와 불공정거래행위의 규제 개선 방안 연구'가 받게 됐다.

이들에게는 소정의 상금과 상패가 수여됐다. 또한 시상식에 이어 우수상 수여 논문 2편에 대해 학계 및 업계 전문가 등을 대상으로 학술세미나도 진행됐다.

앞서 한국거래소는 2010년부터 이 같은 행사를 진행하며 올해까지 논문 총 34편을 표창하고 상금을 수여한 바 있다.

조효제 한국거래소 부이사장은 축사를 통해 "국내 증권·파생상품시장이 발전하기 위해서는 업계뿐만 아니라 학계의 창의적인 연구활동이 매우 중요하다"며 "보다 많은 연구자들이 국내 증권·파생상품을 연구하고 그 과정에서 동기 부여가 될 수 있도록 지정과제 도입 등 학술연구지원사업 관련 제반절차를 정비하고 우수논문상 상금수준도 상향하는 등 개선방안을 마련해 시행하겠다"고 밝혔다.

