‘충청권 메가시티’ 광역생활경제권 밑그림

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 충청권 광역생활경제권의 밑그림이 나왔다.

대전·세종·충남·충북 등 4개 시·도는 29일 대전세종연구원에서 ‘충청권 광역생활경제권(메가시티) 전략 수립 연구용역’ 최종 보고회를 가졌다.

보고회에선 충청권 메가시티 조성을 위해 추진할 산업경제·광역인프라·사회문화 등 3대 분야에 9대 전략 및 30개 세부사업이 제시됐다.

3대 목표는 ▲글로벌 경쟁력 기반의 초광역 혁신 클러스터 구축 ▲유연하게 확장되는 초광역 스마트 인프라 조성 ▲지역성 기반의 충청민 문화관광 향유 네트워크 경쟁력 강화로 설정됐다.

이를 바탕으로 충청권 4개 시·도는 ▲드론·도심항공교통(UAM) 연구센터 및 복합환승센터 구축 ▲충청권 지방은행 설립 ▲충청권 메가 경제자유구역 조성 ▲지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 충청권 통합 운용 ▲공동캠퍼스 설립 공유대학 구축 ▲내포 뉴그린 국가산업단지 조성 및 경제자유구역 지정 ▲충청권 국가탄소중립 클러스터 구축 등을 대표 사업으로 추진하게 된다.

또 사통팔달의 초광역 간선도로망과 광역철도망의 완성, 대중교통 중심의 친환경·스마트 모빌리티 도입, 광역 재난안전 관리체계 구축, 수자원 통합 관리체계 구축, 스토리메이킹을 활용한 문화관광 통합 브랜드 구축, 2027년 하계 유니버시아드 대회 공동유치 등에 상호 협력한다.

한편 연구용역은 지난해 11월 4개 시·도지사의 충청권 메가시티 추진 합의 이후 메가시티의 당위성과 비전 제시 및 사업 발굴을 목적으로 추진됐으며 내달 13일 마무리 될 예정이다.

