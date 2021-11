이베스트투자증권, 하반기 채용전제형 인턴 연수 진행

[아시아경제 공병선 기자] 이베스트투자증권은 올해 하반기 채용전제형 인턴을 채용하고 입문교육을 진행했다고 29일 밝혔다.

지난 10월6일 이베스트투자증권은 정보기술(IT), 리서치어시스턴트(RA), 리테일영업지원, 본사지원, 본사영업 등 부문의 채용전제형 인턴사원을 모집했다. 합격한 31명의 인턴사원들은 입문교육과 3개월의 인턴 기간을 거친 후 평가를 통해 정규직 신입사원으로 채용된다.

염승환 이베스트투자증권 이사를 비롯한 이베스트투자증권의 임직원들은 지난 22일부터 일주일 간 진행된 인턴사원 연수에서 강사로 참여했다. 인턴사원들은 사업 내용과 관련 업무, 업계·직무 지식, 팀 빌딩, 성격유형 검사, 비전 공유 등 자기개발 프로그램까지 다양한 커리큘럼으로 구성된 입문교육을 수강했다.

이베스트투자증권 관계자는 “지난해부터 채용전제형 인턴제도를 시작해 올해는 더 많은 인원을 모집했다”며 “훌륭한 인재를 채용하고 고객투자자분에게 더 높은 서비스를 제공하는 원천이 될 수 있도록 힘쓸 것”이라고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr