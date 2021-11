12월 중소기업 경기전망지수 83.5…위드코로나 기대감에 소폭 반등

中企 경기전망지수 2p 올라…서비스업 중심 소폭 반등

제조업·비제조업 각각 0.6p, 2.7p ↑…건설업도 상승세

중소제조업 평균가동률 71.5%…전월比 0.4%p 하락

[아시아경제 이준형 기자] 다음달 중소기업 경기전망이 이달 대비 소폭 반등했다. 단계적 일상회복(위드코로나)과 연말 특수 등에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

중소기업중앙회는 이달 15일부터 23일까지 중소기업 3150곳을 대상으로 '2021년 12월 중소기업 경기전망조사'를 실시한 결과 다음달 업황전망 경기전망지수(SBHI)가 83.5로 이달 대비 2포인트 올랐다고 29일 밝혔다. 전년 동월과 비교하면 11.5포인트 상승한 수치다. SBHI는 100 이상이면 경기를 긍정적으로 본 업체가 그렇지 않은 곳보다 많다는 뜻이다. 100 미만이면 그 반대다.

경기전망이 개선된 배경은 위드 코로나와 연말 특수로 인한 내수 회복 기대감에 있다. 원자재 수급난과 해운·물류난에도 영업시간 등이 개선된 서비스업을 중심으로 전 산업군에서 전망지수가 소폭 반등했다는 게 중기중앙회의 설명이다.

업종별로 보면 제조업 SBHI는 86.4로 이달 대비 0.6포인트 올랐다. 비제조업 SBHI는 82로 이달 대비 2.7포인트 상승했다. 건설업(82.3)과 서비스업(81.9)은 각각 1.2포인트, 3포인트 올랐다.

구체적으로 보면 제조업은 '1차금속', '종이및종이제품' 등을 중심으로 11개 업종에서 경기전망이 상승세를 보였다. 반면 '인쇄및기록매체복제업', '식료품' 등 9개 업종은 하락했다.

서비스업에서는 '숙박및음식점업'의 경기전망이 78.5로 이달(71.5) 대비 대폭 상승했다. 위드코로나가 시행되며 영업환경이 개선된 결과로 보인다. 반면 '부동산업 및 임대업', '예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업' 등 3개 업종은 하락세를 보였다.

수출 전망은 이달 91.2에서 다음달 90.1로 하락했다. 하지만 내수, 영업이익, 자금사정 전망은 모두 이달 대비 상승했다. 고용 경기전망은 95.2에서 94.5로 0.7포인트 소폭 하락해 개선세를 보였다. 고용수준 SBHI는 경기가 회복되면 하락하고 경기가 악화되면 상승하는 역계열 수치다.

지난달 중소제조업 평균가동률은 71.5%로 집계됐다. 전월 대비 0.4%포인트 하락, 전년 동월 대비 2%포인트 상승한 수치다. 기업규모별로 보면 소기업 평균가동률은 67.4%로 전월 대비 0.3%포인트 증가했다. 중기업 평균가동률은 75.5%로 전월과 비교해 1.1%포인트 감소했다. 같은 기간 일반제조업(71.2%)은 0.5%포인트 하락한 반면 혁신현 제조업(74.9%)은 0.4%포인트 상승했다.

중소기업 절반 이상은 이달 가장 주된 애로사항으로 '내수부진(57.8%)'을 꼽았다. 이어 '원자재 가격상승(44.8%)', '인건비 상승(42%)' 등이 뒤를 이었다.

