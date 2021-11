쌍용차, 한국도로공사 안전순찰車로 '올 뉴 렉스턴' 공급

[아시아경제 유제훈 기자] 쌍용자동차는 자사의 '올 뉴 렉스턴'을 한국도로공사의 안전 순찰차량으로 공급했다고 29일 밝혔다.

이번에 공급하는 60여대의 올 뉴 렉스턴은 도로공사의 고속도로 순찰용도에 맞게 안내용 전광판, 경광등, 통합 컨트롤러 등이 추가 적용된 특수제작 차량으로, 전국 고속도로를 주행하며 교통정보 제공, 도로 순찰 및 안전운전 유도, 긴급상황 발생시 구난 등의 목적으로 활용될 예정이다.

쌍용차가 지난 1994년 무쏘를 시작으로 이번 올 뉴 렉스턴에 이르기까지 지속적으로 고속도로 안전 순찰차량으로 선정될 수 있었던 것은 뛰어난 주행 성능과 우수한 내구·안전성에 따른 것이라고 회사 측은 설명했다.

올 뉴 렉스턴은 능동형 주행안전 보조기술인 '인텔리전트 어댑티드 크루즈 컨트롤(IACC)을 포함한 첨단 주행안전 보조 시스템 딥컨트롤을 적용해 안전성을 높였고, 4트로닉(Tronic) 시스템을 적용해 악천후를 비롯한 다양한 도로환경에서 강력한 주행성능을 발휘한다. 이외 초고장력 쿼드 프레임, 운전석 무릎 에어백을 포함한 동급 최다 9에어백, 전좌석 시트밸트 리마인더가 전 트림 기본 적용됐다.

한편 쌍용차는 올 뉴 렉스턴 뿐 아니라 더 뉴 렉스턴 스포츠 등 다양한 차종을 육·해·공군 등 공공기관에 지휘차량 및 업무용 차량으로 지속 납품하는 등 신뢰성을 인정받고 있다.

