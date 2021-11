삼성전자, 화성·고양에 '삼성 희망디딤돌' 경기센터 개소

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 자립준비 청소년(보호종료 아동)들의 실질적인 자립을 돕기 위한 '삼성 희망디딤돌' 8번째 센터인 경기센터를 29일 개소했다.

삼성 희망디딤돌은 삼성전자, 사랑의열매 사회복지공동모금회, 지역자치단체가 함께 자립준비 청소년들이 안정적인 환경에서 자립을 준비하고 경험할 수 있도록 센터를 설립해 주거 공간과 교육 등을 제공하는 청소년 교육 CSR 프로그램이다.

삼성희망디딤돌 경기센터는 경기도 내 자립준비 청소년의 규모와 접근성 등을 고려해 경기 화성시와 고양시의 오피스텔 건물 내에 각각 운영된다. 화성시에는 자립 생활관 14실과 자립 체험관 3실, 고양시에는 생활관 4실과 체험관 2실이 갖춰진다.

생활관은 만 18~25세 자립준비 청소년들이 최대 2년간 1인 1실로 거주할 수 있고, 체험관은 앞으로 보호가 종료될 만 15~18세 청소년들이 몇일간 거주하며 자립생활을 미리 체험해 볼 수 있다. 생활관과 체험관에는 각종 가전제품과 주방용품, 가구 등이 구비돼 있다.

또 여러 자립 교육과 지원을 통해 청소년들의 실질적인 자립을 돕는다. 요리, 청소, 정리수납, 주거지 관리 등 생활 필수 교육과 금융지식, 자산관리, 임대차 계약 등 기초 경제 교육, 면접, 스피치, 기초 기술교육 등 직업 관련 교육 등 자립 교육이 이뤄지고 진로상담, 취업알선(인턴 소개 등), 정서관리, 생활비와 장학금 등 금융 지원 연계 등 자립지원을 한다.

삼성전자 관계자는 "만 18세(향후 만 24세로 연장 계획)가 되어 아동양육시설·공동생활가정·가정위탁 등에서 보호가 종료되고 자립해야 하는 청소년은 연간 약 2500명에 달한다"면서 "경기도는 매년 발생하는 자립준비 청소년 2500여명의 약 16%(400여명)를 차지할 정도로 전국에서 가장 많은 자립준비 청소년들이 보호시설을 퇴소해 '홀로서기'를 시작하고 있다"고 설명했다.

삼성 희망디딤돌은 1,2기 사업을 통해 500억원을 들여 전국에 10개 센터(13개소)를 운영하게 된다. 현재 부산, 대구, 강원, 광주, 경남, 충남, 전북센터 등 7개 센터가 운영중이고 이번 경기센터에 이어, 내년에 경북과 전남센터를 개소할 계획이다. 지난해까지 각 센터에 입주한 청소년을 포함해 자립준비, 자립체험 등 지원을 받은 청소년은 8500여명에 달한다.

삼성 희망디딤돌'은 공모를 통해 사업을 진행할 광역 지방자치단체와 수행기관을 선정하고 각 지역의 센터 건립 비용 및 3년간 시범사업 운영비를 지원하고 있다. 시범사업이 종료된 희망디딤돌 센터는 해당 지방자치단체를 통해 계속 운영된다.

이번 개소식에는 오병권 경기도지사 권한대행, 장현국 경기도의회 의장, 조흥식 사랑의열매 회장, 진석범 경기복지재단 대표이사, 박학규 삼성전자 DS부문 경영지원실장 사장, 황준 삼성전자 기흥화성 노사협의회 사원대표 등 60여명이 참석했다.

