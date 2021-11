"5시간 기다렸다" 인증샷 쏟아진 LA 곱창집, 줄 서서 먹는 이유 알고 보니

BTS, 2년 만에 LA 대면 콘서트

2017년 BTS 멤버 진 "두 유 노우 000 곱창? LA 넘버원 레스토랑"

[아시아경제 김소영 기자] 미국 로스앤젤레스(LA)의 한인타운에 위치한 한 곱창집이 뜨거운 관심을 받고 있다. 이곳을 찾는 손님들로 가게 내부는 물론 가게 앞 주차장까지 문전성시를 이루고 있어 궁금증을 자아낸다.

이곳은 과거 그룹 방탄소년단(BTS)이 추천했던 곱창집으로, 최근 BTS가 2년 만의 대면 콘서트를 위해 미국 로스앤젤레스(LA)를 찾으면서 팬들의 방문이 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 27일(현지시간) 각종 사회관계망서비스(SNS)에는 BTS 팬들로 꽉 들어찬 한 LA 곱창집 사진과 영상들이 올라왔다.

지난 2017년 BTS가 미국에 방문했던 당시 한 매체와 인터뷰에서 'LA에 체류 중 먹고 싶은 음식이 무엇인가'라는 질문에 멤버 진이 "두 유 노우 000 곱창? LA 넘버원 레스토랑"이라고 소개한 바 있다.

이에 이번 BTS 콘서트를 보기 위해 LA에 도착한 '아미'(BTS 팬클럽)들이 가게를 찾은 인증 사진과 영상을 SNS에 잇달아 게시했다. 이들은 4년 전 BTS의 인터뷰 내용을 기억하고 이 곱창집을 찾은 것으로 알려졌다.

또 BTS 멤버들이 이번 콘서트를 위해 LA에 머물던 중 이 식당을 찾았다는 이야기도 퍼지면서 팬들의 발길이 끊이지 않고 있다.

이중 특히 화제를 모은 영상은 식당을 가득 채운 팬들이 어깨를 들썩이며 BTS의 히트곡 '버터'를 부르는 모습이었다.

식당 입구에서 주차장까지 길게 줄을 선 사진을 올리며 'BTS 효과'라고 소개하는 글을 비롯해 팬들의 다양한 반응이 쏟아졌다.

한 팬은 이날 5시간을 기다려 밥을 먹었다고 전했고, 또 다른 팬은 4년 전 BTS가 앉았던 테이블로 안내받아 식사하는 행운을 누렸다고 즐거워하는 등 기쁨을 공유했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr