군 코로나19 확진 19명 추가‥전원 돌파감염

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 군내 코로나19 확진자가 19명 추가됐다고 국방부가 28일 밝혔다.

추가 확진자들은 전국 19개 부대에서 산발적으로 나왔고, 전원 백신접종 완료 후 2주가 지나 확진된 돌파감염 사례다.

군내 누적 확진자는 2292명이며, 이 중 582명이 돌파감염자다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr