농협은행, 'RPA기반 모바일 앱 점검 장치 및 방법' BM특허 획득

[아시아경제 성기호 기자] 농협은행은 로봇프로세스자동화(RPA) 기술을 활용하여 비대면 금융서비스의 장애감지 체계를 구현한 'RPA기반 모바일 앱 점검 장치 및 방법'에 대한 BM특허를 획득했다고 28일 밝혔다.

'RPA기반 모바일 앱 점검 장치 및 방법'을 활용하면 고객이 앱을 사용하는 방식 그대로 365일 24시간 RPA봇이 모바일 서비스를 점검하고, 이상 현상 발생 즉시 IT 담당 직원에게 자동 통보하여 신속한 대응이 가능하다.

농협은행은 작년 7월부터 NH스마트뱅킹, 올원뱅크 등 다양한 비대면 채널에 이를 적용하여 서비스 안정화에 최선을 다하고 있다.

특히, 해당 기술은 외부에 개발을 의뢰하지 않고 NH농협은행 IT 분야의 자체 인력과 기술로 구축했다는 점에서 NH농협은행의 디지털 역량을 한 단계 업그레이드 한 것으로 관련 업계에서 평가받고 있다.

박상국 IT부문 부행장은 “앞으로도 IT신기술 내재화를 통해 NH농협은행의 디지털 경쟁력을 높여가겠다.”라며, “고객들에게 보다 빠르고 편리한 금융서비스를 안정적으로 제공할 수 있도록 노력하겠다.”고 전했다.

