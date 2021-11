카카오게임즈·한글과컴퓨터·하이브 등 "임원들 주식 팔아 이익 실현"

[아시아경제 이선애 기자] 최근 주가가 급등한 일부 NFT(대체불가토큰) 및 메타버스 관련 회사의 임원과 최대주주 특별관계자가 잇따라 주식을 팔아 이익을 실현했다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이브의 윤석준 글로벌 최고경영자(CEO)는 지난 6월24일과 7월14일 스톡옵션(주식매수선택권)을 행사해 주당 1062원에 하이브 주식 총 12만주를 취득했다. 이어 이달 16일(이하 결제일 기준) 주당 41만4527원에 4만137주를, 17일 주당 41만4086원에 1만9863주를 각각 장내매도로 처분했다. 스톡옵션 행사와 주식 매도로 윤 글로벌 CEO가 실현한 차익은 총 247억3542만원 규모다.

하이브 주가는 이달 초 NFT 사업 진출 발표 후 급등하며 연일 최고가를 경신했다. 지난 17일에 기록한 역대 장중 고가(42만1500원)에 근접한 가격에 윤 글로벌 CEO는 주식을 매도했다. 고점을 찍은 하이브는 이후 '숨 고르기'에 들어가 지난 26일 종가 기준 37만원대로 밀려났다.

한글과컴퓨터의 최대주주 특별관계자인 헤르메스홀딩스 유한회사는 지난 18일 보유 주식 43만3784주(지분율 1.72%) 전량을 주당 2만9883원에 장내 매도했다. 헤르메스홀딩스가 처분한 한글과컴퓨터 주식은 총 129억6000만원 규모다. 또 한글과컴퓨터 비등기임원인 이창주 상무이사는 지난 19일 보유 주식 3000주를 주당 3만원에 장내매도로 처분했다. 매도 주식 평가액은 9000만원이다.

메타버스주로 엮인 한글과컴퓨터는 지난 17일 상한가인 2만8400원에 마감한 이후 고공행진을 이어갔다. 싸이월드제트와 합작법인을 설립해 메타버스 생태계 기반 '싸이월드-한컴타운'을 개설하고, 운영에 NFT도 연계한다는 소식이 호재였다.

카카오게임즈 남궁훈 대표는 NFT 사업 진행 발표 후인 지난 9일 자사 주식 1040주를 주당 9만5900원에 장내매도했다. 9974만원을 현금화했으며, 지분율은 3.3%에서 3.23%로 줄었다. 카카오게임즈는 이달 3일 3분기 실적을 발표하면서 NFT 거래소 개발 계획도 밝혔다. 이에 힘입어 10월 말 7만9800원이었던 주가는 지난 17일 장중 11만6000원까지 치솟았다.

메타버스 플랫폼을 개발하는 바이브컴퍼의 임원들은 작년 10월28일 상장 후 1년간의 우리사주 보호예수기간이 끝나자 입고된 주식을 줄줄이 처분했다. 이달 들어 박소아 전무(4만원 2000주), 안창원 이사(4만7495원 1700주), 이도경 이사(6만5400원 500주), 박성공 이사(4만5440원 500주·5만6200원 200주) 등이 주식을 장내매도했다. 4명이 매도한 주식 평가액은 총 2억2738만원이다.

바이브컴퍼니 주가는 3만원대 초반이던 지난달 초부터 상승세를 타다가 이달 들어 메타버스 열풍을 타고 급등해 지난 18일 장중 6만8700원까지 올랐다.

이처럼 주식시장에서는 종목이 호재를 만나거나 테마에 엮여 급등했을 때 최대주주나 특수관계인, 또는 임원이 지분을 처분해 시세차익을 보는 일이 종종 있다. 그러나 회사 경영 상황을 잘 아는 최대주주나 임원의 주식 매도를 시장은 대개 부정적 신호로 받아들인다. 최대주주나 임원의 지분 처분 후 주가가 내리막길을 걷는 경우도 많다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr