민주당 "檢, 박영수·곽상도 신속수사해 화천대유 비리 실체 밝혀야"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 27일 박영수 전 특검 및 곽상도 전 의원 소환조사와 관련해 "검찰은 신속한 수사로 화천대유 비리의 실체를 낱낱이 밝혀야 한다"고 강조했다.

고용진 선대위 수석대변인은 이날 브리핑에서 "'부산저축은행 부실수사'에서 시작돼 '50억 클럽'으로 대미를 장식한 화천대유 비리는 결국 '국민의힘 게이트'였다는 게 명백해지고 있다"며 이같이 말했다.

고 수석대변인은 "박 전 특검은 씨세븐에 부산저축은행 대출을 알선해줬던 조우형씨 변호를 맡았고, 윤석열 후보가 주임 검사였던 대검 중수부는 희한하게도 조씨 관련 사건들만 피해서 수사를 하는 진기명기를 발휘했다"고 설명했다.

이어 "박 전 특검의 인척인 이모씨가 운영하는 분양대행업체는 대장동 아파트의 분양 대행을 독점하다시피 했으며, 김만배로부터 100억원을 받은 사실도 밝혀졌다"면서 "박 전 특검 아들이 이씨의 다른 회사에 근무한 것이 드러나면서 두 사람은 특별한 관계일 가능성이 커지고 있다"고 덧붙였다.

곽 전 의원에 대해서는 "김씨에게 대장동 이익금 일부를 요구했는지, 컨소시엄 구성 과정에서 영향력을 행사했는지 등을 조사받은 후, 50억원이 흘러간 사실이 확인된 만큼 조만간 구속영장이 청구될 것이라는 전망"이라고 말했다.

그러면서 "판도라의 상자는 열렸고 중요한 건 속전속결"이라며 "검찰은 신속 정확한 수사로 '50억 클럽'의 실체를 낱낱이 밝혀야 할 것"이라고 했다.

