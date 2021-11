동신대 교수학습센터, 교수자 학습공동체 성과 공유회 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 교수학습센터는 지난 25일 교수자 학습공동체 프로그램인 '지음지교(知音之敎) 결과 공유회'와 '콜로키움(colloquium) 성과 공유회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

'지음지교'는 동신대 교수들의 독서모임으로, 팀별로 교육학이나 인문학 책 1권을 함께 읽고 소통하는 프로그램이다.

'콜로키움'은 시대와 학생들의 특성에 맞는 교수법·학습법 개발을 위한 교수들의 소규모 연구 모임이다.

이날 지음지교 결과 공유회에서는 프로그램에 참여한 교수 60여 명이 함께 읽은 책을 중심으로 하이브리드 수업의 학습자 중심 교수법에 대해 토의·토론을 벌였다.

콜로키움 성과 공유회에서는 지난해 '동신 뉴 챌린지 선언식'에서 다뤘던 ▲생태친화 수업 연구 ▲학습자 중심 수업 연구 ▲지역사회와 연계하는 수업 연구 ▲동신대형 하이브리드 수업 연구 등에 대한 후속 연구결과를 발표하고 공유하는 시간을 가졌다.

임수진 동신대 교수학습센터장(유아교육학과 교수)은 "포스트코로나 시대를 대비해 우리 대학의 교육 방향에 맞는 각 분야별 연구가 이뤄질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

