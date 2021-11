코스피, 외인·기관 매도에 1.4% 하락...2930선까지 뚝

[아시아경제 박지환 기자] 26일 코스피가 외국인과 기관의 순매도세에 하락 마감했다. 기관이 사흘째 순매도세를 이어간데 이어 외국인 역시 장중 매도세로 돌아서며 낙폭을 키웠다. 남아프리카공화국에서 코로나19 변이 바이러스가 등장했다는 소식에 투자심리가 급격히 악화된 영향으로 풀이된다.

이날 코스피는 전 거래일보다 1.47%(43.83포인트) 내린 2936.44에 거래를 마쳤다. 나흘 연속 하락세다. 이날 오후 델타변이보다 전염력이 강한 남아프리카공화국 발 변이 바이러스의 등장 소식에 투심이 크게 위축된 결과다. 세계보건기구(WHO)는 이날 긴급회의를 열고 대응책 마련 등을 논의할 계획이라고 밝혔다.

투자자별로는 개인이 나홀로 4911억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1822억원, 3726억원 순매도했다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 대부분 약세를 나타냈다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 721,000 전일대비 18,000 등락률 -2.44% 거래량 200,061 전일가 739,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close 과 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 4,500 등락률 -2.14% 거래량 885,849 전일가 210,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태현대차, 오는 12월2일 기업설명회 개최금리 '한파'에 곳간 잠근 '증시' close , 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 1,800 등락률 -2.18% 거래량 1,498,251 전일가 82,400 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태금리 '한파'에 곳간 잠근 '증시''제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청' close 등이 2%대 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 1,400 등락률 -1.90% 거래량 12,661,141 전일가 73,700 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close (-1.90%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 2,000 등락률 -1.70% 거래량 4,243,147 전일가 117,500 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close (-1.70%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 389,500 전일대비 7,500 등락률 -1.89% 거래량 468,248 전일가 397,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close (-1.89%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,500 등락률 -1.95% 거래량 1,650,828 전일가 128,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close (-1.95%) 등이 하락했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 870,000 전일대비 23,000 등락률 +2.72% 거래량 70,322 전일가 847,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 매도세 뚜렷 '2930선' 뚝...천스닥도 위태기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close 는 2.72% 상승 마감했다.

코스닥도 전거래일보다 0.96%(9.77포인트) 내린 1005.89로 마감했다. 외국인과 기관이 각각 1451억원, 108억원 순매도했다. 개인은 1282억원 순매수했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 233,300 전일대비 1,000 등락률 -0.43% 거래량 568,732 전일가 234,300 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환코스피, 기관 4일째 매도세에 낙폭 확대...2960선 후퇴 close (-0.43%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 402,900 전일대비 10,100 등락률 -2.45% 거래량 170,135 전일가 413,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환코스피, 기관 4일째 매도세에 낙폭 확대...2960선 후퇴 close (-2.45%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,300 전일대비 1,350 등락률 -3.49% 거래량 775,232 전일가 38,650 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환코스피, 기관 4일째 매도세에 낙폭 확대...2960선 후퇴 close (-3.49%) 등이 하락했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,200 전일대비 1,200 등락률 +1.43% 거래량 960,984 전일가 84,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 셀트리온헬스케어와 485억원 규모 렉키로나 공급 계약 체결'제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close (1.43%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 539,400 전일대비 3,400 등락률 +0.63% 거래량 128,393 전일가 536,000 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환전망 괜찮은데…좀처럼 부진 탈출 힘든 2차전지株 close (0.63%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 133,000 전일대비 3,600 등락률 +2.78% 거래량 791,574 전일가 129,400 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환코스피, 기관 4일째 매도세에 낙폭 확대...2960선 후퇴 close (2.78%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 102,400 전일대비 1,300 등락률 +1.29% 거래량 2,817,610 전일가 101,100 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close (1.29%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 192,000 전일대비 5,300 등락률 +2.84% 거래량 2,210,318 전일가 186,700 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 매도세...코스피 '2940선'까지 후퇴“제2의 씨젠” 또 한번 강하게 터집니다 확진자 최대! “ㅇㅇㅇ”주목코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환 close (2.84%) 등은 상승 마감했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr