국립장애인도서관(관장 원종필)은 대체자료 공유를 통해 장애인의 정보접근 확대와 정보격차 해소에 이바지한 ‘IT로 열린도서관’을 ‘2021년도 대체자료 공유 및 협력 우수기관’으로 25일 포상했다.

‘IT로 열린도서관’은 2020년 문화체육관광부 인가를 받은 장애인도서관이다. 시각장애인용 대체자료 및 콘텐츠를 구축하고 있으며, 개관 이후 약 7000건의 디지털음성도서(DAISY파일)를 국가대체자료공유시스템을 통해 공유했다.

도서관 관계자는 “도서관법에 따라 매년 대체자료 공유 및 협력 우수기관을 포상하고 있다”며 “내년에는 좀 더 많은 기관이 장애인의 정보복지를 위하여 자료공유와 협력에 나서줄 것”을 당부했다.

