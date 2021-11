HDC현산 '대전 도안 센트럴 아이파크' 12월 분양

HDC현대산업개발은 대전광역시 도안2-1지구 준주거 용지 C1블록, C4블록, C5블록에서 주거용 오피스텔 '대전 도안 센트럴 아이파크'를 내달 분양한다고 26일 밝혔다.

단지는 지하 3층~지상 최고 26층, 5개 동, 전용 84㎡ 단일면적 총 377실 규모다. 4bay 중심으로 설계해 채광과 통풍을 극대화했으며, 수납력이 우수한 펜트리 등을 설치해 공간 활용도를 높일 예정이다. 각 블록에는 지하 1층~지상 3층 규모의 상업시설이 함께 들어선다

도안신도시는 대전시 서구 및 유성구 일원에 조성되는 택지개발사업으로, 지난 2012년 1단계 개발 사업을 완료했다. 도안 갑천지구 친수구역과 행정중심복합도시 배후도시로서 친환경 생태도시를 건설하는 2,3단계 개발 사업을 진행 중이다. 향후 개발 완료 시 도안신도시는 총 5만8000여 가구, 약 15만명의 인구를 갖출 전망이다.

단지는 대전 도시철도 2호선 트램역(예정) 역세권 입지이며, 동서대로와 도안대로가 연접해 있어 대전 전 지역으로의 이동할 수 있다. 대전남부순환고속도로, 호남고속도로 등의 광역 교통망도 갖춰져 있다.

홍도초와 대전도안고를 걸어서 통학할 수 있으며, 대전복용유치원(예정), 대전복용초(예정), 서남4중(예정)도 인접해 있다.

도안문화공원과 진잠천수변공원이 단지 바로 앞에 자리하고 있으며, 덜레기근린공원, 옥녀봉체육공원, 갑천호수공원(예정) 등도 인근에 있다.

대전 도안 센트럴 아이파크는 주거용 오피스텔로 만 19세 이상이면 누구나 청약통장 필요없이 전국에서 청약신청이 가능하다. 대전시 거주자 우선공급 물량은 10~20% 수준이다. 재당첨 제한과 실거주 의무가 없다. 또한, C1블록과 C5블록의 경우 계약금 완납 시 바로 분양권 전매가 가능하며, 아파트에 비해 대출규제도 적다.

12월 1일, 2일 청약이 진행되며, 당첨자 발표는 7일이다. 계약은 12월 9일~10일까지 진행된다.

