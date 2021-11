마스턴투자운용, 佛 공모펀드 ‘라 프랑세즈’와 투자전략 논의

유럽 지역의 사업 거점 확보 추진

서유럽 지역의 부동산 투자 확대 구상

[아시아경제 이민지 기자] 마스턴투자운용이 프랑스 공모펀드 부문 1위의 부동산 전문 운용사 ‘라 프랑세즈’와 글로벌 부동산 투자전략을 논의하는 시간을 가졌다고 26일 밝혔다.

마스턴투자운용 본사 대회의실에서 만난 양사 경영진은 폭넓은 분야에서 상호 협력 관계를 더욱 발전시켜 나가기로 했다. 라 프랑세즈는 프랑스, 영국, 독일, 룩셈부르크 등에 투자운용조직과 글로벌 네트워크를 보유한 운용사이다.

이날 마스턴투자운용에서는 김대형 대표이사, 조용민 리츠부문 부대표, 김선우 전략기획실장, 도영완 해외부문 이사, 김기현 미래전략팀장 등이 참석했으며, 라 프랑세즈에서는 필립 르꽁뜨(Philippe Lecomte) 그룹 라 프랑세즈 대표이사, 데이비드 렌달(David Rendall) 부동산 운용 대표이사, 양인희 라 프랑세즈 그룹 코리아 대표 등이 함께 자리했다.

마스턴투자운용과 라 프랑세즈는 그간 긴밀한 협업 관계를 이어왔다. 2019년 프랑스의 크리스탈 파크 오피스를 인수하는 과정에서 라 프랑세즈가 지분투자를 단행하였으며, 올해 상반기 최대 글로벌 실물 딜 중 하나로 꼽히는 프랑스 물류센터 포트폴리오(라스트마일 물류센터 6개소)도 양사 간 협력 아래 성공적으로 클로징했다.

마스턴투자운용은 내년도 프리미어리츠 상장을 통해 라 프랑세즈와의 협력 수준을 한 단계 더 끌어올린다는 계획이다. 라 프랑세즈와의 협업을 통해 프랑스, 영국을 포함한 서유럽 지역의 부동산 투자를 확대한다는 구상이다. 이 외에도 중장기적으로 유럽 자금의 아시아 투자 진출 및 아시아에서의 포괄적인 사업 협력 등에 대해서도 양사는 건설적인 의견을 교환했다.

한편 마스턴투자운용은 리얼캐피털애널리틱스(RCA)가 발표한 ‘아시아 태평양 캐피탈 트렌드 2020’에서 아시아·태평양 지역 상업용 부동산 투자 규모 세계 8위, 국내 1위를 기록했으며, 올 11월 기준 누적운용자산(AUM)은 26조원에 육박한다.

