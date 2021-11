[아시아경제 문혜원 기자] SPC그룹의 파리바게뜨는 크리스마스를 앞두고 홈파티용 굿즈 2종을 한정판으로 선보인다고 26일 밝혔다.

굿즈는 ▲대형 풍선 7종과 레터링 풍선, 3색 고무 풍선, 호일커튼 등 화려한 홈파티를 완성하는 다양한 데코용품들로 구성된 ‘파티 데코팩’과 ▲라이프스타일 슈퍼앱 ‘오늘의집’과 협업해 500ml 폐 페트병 약 300만개를 재활용한 소재로 고밀도 프리미엄 부클(800g/㎡)을 사용해 따뜻한 질감을 구현한 ‘친환경 부클러그’ 등 2종이다.

다음 달 17일까지 해피오더를 통해 크리스마스 케이크 사전예약 시 혜택가격으로 구매할 수 있다.

한편 파리바게뜨는 오늘의집 협업 기념으로 매장에서 다음 달 6일부터 15일까지 선착순으로 1만원 이상 구매 고객 대상 ‘오늘의집’에서 구매 시 사용 가능한 10% 혜택(최대 5000원) 쿠폰을 영수증에 제공한다.

