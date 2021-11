CJ푸드빌 빕스, 피자 4종 출시…RMR 라인업 확대

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌이 운영하는 빕스가 레스토랑 간편식(RMR) 신제품을 출시하며 라인업 확대에 나선다고 26일 밝혔다.

신제품은 냉동 피자 4종으로, 매장에서 선보이는 피자 퀄리티를 구현하기 위해 ‘스톤 베이크드(Stone Baked)’ 방식을 적용했다. 고온의 돌판 위에서 구워내는 조리 방식으로 도우 끝부분까지 바삭하고 쫄깃한 식감을 자랑한다. 피자 반죽을 저온에서 20시간 이상 발효 숙성해 부드러움을 살렸으며 토핑을 아낌없이 올렸다. 에어프라이어, 전자레인지, 프라이팬으로 간편하게 조리 가능하면서도 갓 구운 듯한 피자 맛을 구현했다.

‘페퍼로니 피자’는 토마토소스 위에 페퍼로니와 치즈를 듬뿍 올려 짭조름하고 고소한 맛을 살렸다. ‘불고기 피자’는 달콤한 불고기 토핑과 각종 채소, 치즈가 조화를 이루는 메뉴다. ‘콤비네이션 피자’는 햄, 옥수수, 블랙올리브, 피망 등 다양한 토핑에 크리스피 감자 후레이크를 올려 바삭한 식감까지 더했다. ‘고르곤졸라 피자’는 진한 고르곤졸라 치즈와 후레쉬 모짜렐라 치즈를 풍성하게 올려 치즈 풍미를 배가했다.

제품 출시를 기념해 할인 기획전도 마련했다. 오는 28일부터 내달 1일까지 진행하는 ‘카카오톡 쇼핑하기’ 브랜드 데이를 통해 피자를 포함한 빕스 RMR 제품을 할인가로 판매한다. 신제품 피자는 3종, 4종 세트 구성으로 선보이며 최대 21% 할인 혜택을 제공한다.

빕스 피자는 CJ푸드빌 네이버 스마트스토어 및 카카오 쇼핑하기, 쿠팡에서 판매하며 점차 판매 채널을 확대할 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr