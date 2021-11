[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점은 프리미엄 안경 전문점인 ‘소모스’가 지난 12일 신규 입점했다고 25일 밝혔다.

마스크 착용이 일상화 되면서 본인만의 개성을 표현하는 방식으로 안경을 가치소비하는 고객이 늘었다는 게 관계자의 분석이다.

해당 매장에서는 다른 매장에서 구하기 어려운 유럽 프리미엄 안경테를 주력으로 하고 있으며, 시력 진단에서부터 안경 조제, AS까지 필요한 서비스를 한꺼번에 제공한다.

신규 오픈기념으로 30일까지 선글라스를 품목별로 10~30% 할인 판매한다.

