조선대 미래사회융합대학-광주시 서구문화원 '선취업·후학습' 업무협약

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 미래사회융합대학은 지난 24일 광주광역시 서구문화원과 '선취업?후학습 진흥'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약식에는 김복희 조선대학교 미래사회융합대학장, 문승렬 휴먼융합서비스학부장, 조선하 휴먼융합서비스학부 교수 등이 참석하였으며, 정인서 광주광역시 서구문화원장, 김민정 사무국장, 조소연 대리 등이 참석했다.

협약 세부 내용으로는 ▲선취업?후학습 진흥을 위한 협력 ▲특성화고/마이스터고 졸업자에 대한 조선대학교 가족회사 선취업 연계 협력 ▲선취업자에 대한 재직자 교육 훈련 지원 협력 ▲선취업?후학습 진흥을 위한 정보교류 협력 ▲기타 관련 분야에 대한 상호 협의사항 운영 등이다.

김복희 학장은 "미래사회융합대학이 신설한 공공서비스학부 신입생이 내년부터 입학하게 되었고 성인학습자로 이뤄진 미래사회융합대학 재학생들의 배움의 열의도 대단하다"며 "광주광역시 서구문화원에서 상호 윈윈하여 발전할 수 있도록 적극 협조해주시길 바란다"고 말했다.

정인서 원장은 "첫 번째 MOU협약을 조선대학교 미래사회융합대학과 함께 하게 되어 기쁘게 생각한다"며 "광주광역시 서구문화원에서도 조선대학교 미래사회융합대학에서 역할이 필요한 학과목 개설이나 강사추천과 초청해서 서로 교류할 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

한편 광주광역시 서구문화원은 지역민들을 대상으로 문화자원 발굴과 교육 사업을 진행하고 있으며, 사진, 전시회, 공연장에서 발표회를 진행하는 등 재능 발휘를 위한 다양한 사업을 마련해 운영중이다.

