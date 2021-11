◇부사장 승진

△김홍근 CAO

◇전무 승진

△조형철 스마트F&C(Factory & City)사업부장 △이말술 스마트물류전략/컨설팅담당

◇상무 선임

△전왕근 클라우드사업부 클라우드서비스담당 △김영란 클라우드사업부 싱글렉스추진센터장 △조성우 DT(Digital Technology) Finance사업부장 △변하석 스마트F&C사업부 R&D/생산품질담당 △장민용 D&A(Data Analytics & AI)사업부 Enterprise Data사업담당 △임재혁 CAO 마케팅/전략담당 △전은경 CTO 정보기술연구소장 △고영목 인사담당 △나영필 홍보/대외협력담당

◇계열사 전보

△김대성 DT사업부 싱글렉스사업담당 (현 LG 경영혁신팀 상무)

