코람코에너지리츠, 300억 들여 주유소 및 물류센터 취득

[아시아경제 이민우 기자] 코람코에너지리츠 코람코에너지리츠 357120 | 코스피 증권정보 현재가 6,880 전일대비 110 등락률 -1.57% 거래량 253,016 전일가 6,990 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 배당금 짭짤…몸집 키우는 K리츠코람코신탁, 신세계프라퍼티와 손잡고 170곳 주유소 개발코람코, 상반기 부동산신탁업계 매출 1위... 재도약 박차 close 는 SK네트웍스수도권물류센터 토지, 건물 등 창고시설 일체와 광교 희망주유소 토지, 건물 및 구축물 일체를 각각 200억원, 100억원에 취득하기로 결정했다고 25일 공시했다. 부동산 임대를 위해서다. 취득 예정일은 각각 내년 3월 31일, 15일이다.

