네이버에 이어 카카오도 사령탑 교체…IT 업계 새바람 (종합)

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오가 자사 개발자 출신의 류영준 카카오페이 대표를 최고경영자(CEO)로 내정했다. 여민수 현 공동대표는 재연임이 확정됐다. 최근 골목상권 침해 논란 등으로 사내 분위기가 어수선한 상황에서 '변화와 안정' 두마리 토끼를 모두 잡겠다는 카카오의 의지로 해석된다.

카카오는 신임 대표에 여민수·류영준 공동대표를 내정했다고 25일 밝혔다. 두 대표 내정자는 오는 3월로 예정된 주주총회와 이사회를 거쳐 공식 대표로 선임될 예정이다.

류 내정자는 2011년 카카오에 개발자로 입사해 보이스톡 개발을 주도해 왔다. 국내 최초 간편결제 서비스인 카카오페이를 성공시키며 우리나라에 생소했던 테크핀 산업이 영역을 넓히는 데 중요한 이정표를 세웠다는 평가를 받는다.

그는 2017년 1월부터 카카오페이의 대표를 지내며 온·오프라인 결제, 송금, 멤버십, 청구서, 인증부터 대출, 투자, 보험에 이르기까지 테크핀 생태계 발전을 이끌어왔다. 카카오페이를 상장시키는 등 회사를 성공적으로 이끌었다는 점에서 카카오의 글로벌 도약을 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

류 내정자는 "사회적 책임 성장이라는 과제를 안고 카카오의 ‘넥스트 10년’을 그리고 있는 중요한 시점인 만큼 무거운 책임감을 느끼는 동시에 새로운 도전에 대한 설렘도 있다"며 "기술과 사람이 만들어가는 더 나은 세상이라는 비전을 지키며 ‘도전’이라는 카카오의 핵심 DNA를 바탕으로 회사가 더 크게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

여 대표는 2018년 3월 대표로 선임돼 카카오의 성장을 이끌었다. 조수용 공동대표가 내년 임기 만료 이후 연임 의사가 없음을 밝힘에 따라 카카오는 새로운 리더십을 고민하기 시작했고, 그동안 카카오를 안정적으로 이끌어 온 여 대표가 올해 카카오 공동체가 약속한 사회적 문제 해결을 책임질 적임자라고 판단해 재연임을 결정했다. 비즈니스 영역의 전문성을 바탕으로 카카오의 주목할만한 성장을 이뤘다는 점도 높게 평가했다.

여 대표는 "올 한해 카카오가 사회와 했던 약속들을 책임감 있게 잘 수행하라는 의미로 알고 카카오가 혁신기업으로서 더 나은 사회를 만들어가는 여정에 최선을 다해 제 역할을 하겠다"고 밝혔다.

이로써 네이버에 이어 카카오도 두 사령탑을 중심으로 한 새로운 경영 체제를 갖추게 됐다. 앞서 네이버는 최고경영자·최고재무책임자(CFO) 자리에 각각 최수연 글로벌사업지원부 책임리더와 김남선 사업개발·투자·인수합병(M&A) 책임리더를 내정한 바 있다. 두 인사 모두 하버드 로스쿨 출신으로 글로벌 인맥 활용 가능한 인물들이다. 네이버가 '글로벌' 사업 확장에 얼만큼 사력을 쏟고 있는지 알 수 있는 대목이다.

카카오는 류 내정자를 전면에 내세웠지만 여 대표의 연임으로 급진적 변화는 자제하는 모습이다. 사회적 책임을 다하며 지속 가능한 성장을 추진해 나가겠다는 카카오의 의지가 그대로 반영됐다는 평가다.

