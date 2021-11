이준석 "김종인 안 되면 다른 총괄 세워야…예기치 않은 상황"

"선거는 후보의 무한책임 하에 진행되는 것"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 국민의힘 대표가 선거대책위원회(선대위) 구성을 둘러싼 윤석열 후보와 김종인 전 비상대책위원장의 갈등에 대해 25일 "후보 측 인사들이 김 전 위원장을 자극하는 언사를 좀 많이 하지 않았나 생각한다"고 지적했다.

이 대표는 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 "중간에서 소통 과정을 지켜보면서 '이렇게 하면 오해를 할 수 있다'는 생각을 많이 했다"며 이같이 말했다.

그는 김 전 위원장 없이 선대위가 출범하게 된 것에 "이런 시나리오는 별로 기대하지도 않았고, 염두에 두고 선거 준비를 하지도 않았다"라며 "어쨌든 선대위 구성을 포함해 모든 선거의 진행은 후보의 무한책임 하에 진행되는 것이기 때문에 후보의 선택을 존중한다. 저는 당 대표로서 선거 준비에 차질이 없도록 하겠다"고 했다.

또 이 대표는 "(윤) 후보에게 '만약 김 전 위원장을 모시지 못하는 상황이면 김병준 위원장을 포함해 다른 인사를 총괄선대위원장으로 세워도 좋다, 다만 이제 계통은 명확하게 세워야 하는 것이 아니냐'라는 제 의사를 전달한 적이 있다"고 말했다.

이어 "만약 전혀 예기치 않은 그런 상황이지만 김 전 위원장 없이 선대위를 구성해야 한다고 하면 다른 총괄선대위원장을 세울 수도 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

그러면서 이 대표는 자신과 공동 상임선대위원장인 김병준 위원장이 선대위를 이끌 가능성도 제시했다. 그는 "당장 후보랑 상의를 해봐야겠지만 만약에 이대로 총괄선대위원장 없이 선대위가 출범하게 되면 저와 김병준 위원장도 사실 공동 상임선대위원장이 되는 거 아니겠느냐"며 "저는 그러면 김병준 위원장에게 상당한 부분의 영역을 만들어주고 그분도 주도권을 발휘하도록 할 것"이라고 했다.

그런가 하면 이 대표는 윤 후보가 취재진 앞에서 김 전 위원장을 언급하며 '그 양반'이라고 지칭한 것에 대해선 "후보가 상당히 격앙된 상태에서 그런 말을 했다고 생각한다"면서도 "사실 좀 부적절한 표현이었다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr