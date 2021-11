당국 "추가접종 등 비상계획성 조치, 이미 발동… 사회적 거리두기 조정은 검토 중"

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 신규 확진 규모가 연일 증가세를 보이고 위중증 환자 역시 600명을 넘어서는 등 코로나19 위기 상황이 고조되는 가운데 당국이 현재 위험도가 높은 감염취약시설과 고위험군에 대해서는 이미 비상계획이 발동됐다며 충분한 대응을 하고 있음을 강조했다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 25일 오전 코로나19 백브리핑에서 "지금 저희가 추가접종(부스터샷)을 서두르고 취약시설을 보호하는 것도 사실 비상계획성 조치"라며 이 같이 말했다. 다만 그는 "최근 언론에서 말하는 비상계획은 사회적 거리두기 조정 조치를 할 것이냐 말 것이냐 같다"며 "현재로서는 모든 가능성을 열어두고 유행과 위험도 양상, 어떤 수단들이 효과적으로 대응할 수 있는지를 평가하면서 논의할 것"이라고 말했다.

손 반장은 이에 대해 앞서 당국이 비상계획과 관련해 미접종자 보호 강화, 개인 간 접촉 최소화, 취약시설 보호, 의료대응 여력 확보 등을 구분했음을 강조했다. 그는 "4개 카테고리 정책을 위험도에 따라 섞겠다고 발표했다"며 "▲미접종자의 유행규모가 증가할 때는 방역패스 확대 등 미접종자에 대한 제한 강화 ▲전체 유행규모가 확대된다면 종전 사회적 거리두기에 있었던 사적 모임 규제, 영업시간 규제 등 검토 ▲취약시설 감염이 우세하다면 보호조치 강화 ▲공통적 성격의 의료체계 확충"을 제시했음을 명확히 했다. 이어 "유행 양행을 보면서 문제가 되는 요인을 집중적으로 조합하겠다는 것"임을 다시금 설명했다.

손 반장은 현재 의료여력 확충에 대해서는 진력을 기울이고 있지만 한계점이 있다고 토로하기도 했다. 그는 "비수도권에 준중증병상과 중등도 병상 확보에 행정명령을 내려놓은 상태"라며 "중환자실 자체는 이전에 내린 것 이상으로 확보는 어려울 것 같다"며 이 같이 말했다. 중환자실 장비와 병상 확충은 쉽게 가능하지만 실제 진료를 하기 위한 전문의사, 전문간호사 확충에는 한계선이 있다는 것이다. 손 반장은 이를 극복하기 위해 "중증환자 병상을 무한대로 확보하기 위한 노력보다는 준중환자실을 늘려 병원 내 하향전실, 병원 간 하향전원이 쉽게 일어나도록 하는 게 실제 중환자실 수용 능력 확충에 더 효과적일 것이라고 보고 있다"고 전했다.

방역 당국은 이날 오전 열린 일상회복지원위원회 논의 내용을 토대로 실무협의를 진행하고 26일 중앙재난안전대책본부 회의에서 이를 종합해 관련 내용을 결정할 예정이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr