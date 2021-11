삼바, mRNA 백신 원액 위탁생산 나선다… 美 그린라이트 임상 물질 생산

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 853,000 전일대비 4,000 등락률 +0.47% 거래량 11,505 전일가 849,000 2021.11.25 11:17 장중(20분지연) 관련기사 ‘제로금리’ 끝, 휘청이는 국내 증시외국인·기관의 ‘팔자’…코스피 장초반 하락세기관 매도 확대에 코스피 낙폭 확대…코스닥, 다시 반등 close 가 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 원료의약품(DS) 위탁생산(CMO)에 나선다.

삼성바이오로직스는 그린라이트 바이오사이언스가 개발 중인 코로나19 mRNA 백신 후보물질 원료의약품 CMO 파트너십을 체결했다고 25일 밝혔다. 삼성바이오로직스는 내년 상반기 cGMP(강화된 의약품 제조 및 품질관리기준) 승인을 목표로 현재 인천 송도 공장에 mRNA 백신 원료의약품 생산 설비를 구축 중에 있다.

양사는 이번 파트너십을 통해 저소득국을 시작으로 그린라이트의 코로나19 mRNA 백신 임상 시험, 상업 생산 및 현지 백신 보급 속도를 가속화할 예정이다.

그린라이트 바이오사이언스는 아프리카 내 연구 지역 임상파트너를 최종 확정한 후 규제 승인을 거쳐 2022년 1분기 해당 후보물질에 대한 임상시험 1상을 시작할 예정이다. 앞서 지난 3월에는 ‘세계 백신 접종 청사진’을 발표해 연간 수십억 명 분에 이르는 코로나19 mRNA 백신을 생산해 전 세계 백신 보급의 형평성을 높이겠다는 비전을 제시한 바 있다.

안드레이 자루르 그린라이트 바이오사이언스 최고경영자(CEO)는 “삼성바이오로직스와 코로나 백신 임상 물질 생산을 협업하게 돼 기쁘다”며 “우리의 백신 임상은 선진국뿐 아니라 모든 사람들이 백신을 충분히 공급받을 수 있는 길을 열 것”이라고 말했다.

존림 삼성바이오로직스 사장은 “전 세계 모든 지역에서 인류의 지속 가능한 보건 환경을 구축하고자 하는 그린라이트의 비전을 전적으로 지지한다"며 "글로벌 백신 접종 확대를 위한 그린라이트의 노력이 실현될 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

