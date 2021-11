신안군, 장애인일자리사업 참여 희망자 모집

내달 3일까지 주소지 읍·면에서 신청서 제출

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 취업 취약계층인 장애인의 사회 참여와 소득보장 지원을 위해, 내달 3일까지 2022년 장애인 일자리 사업 참여 희망자를 모집한다.

모집 인원은 일반형 일자리 21명(전일제 12명, 시간제 9명)과 복지형 일자리(참여형) 20명으로 총 41명이며, 신청은 군 홈페이지에 게시된 신청서류를 작성해 주소지 읍·면사무소에 제출하면 된다.

신청 자격은 만 18세 이상 장애인복지법상 등록 된 미취업 장애인으로 보조인 없이 담당업무 수행이 가능해야 한다.

다만, 국민건강 직장가입자, 타 재정지원 일자리 참여자, 사업자등록증이 있는 자, 장애인 일자리 사업에 2년 이상 연속으로 참여자 등은 신청 대상에서 제외된다.

선발된 참여자는 내년 1월 3일부터 12월 31일까지 1년간 사업에 참여하게 되며 일자리 분야별로 읍·면 공공기관이나 장애인 복지시설 등에 배치된다.

