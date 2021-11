"출입증 대신 카톡으로 띡"…카카오, 디지털 사원증 출시

카카오톡 디지털 사원증으로 사무실 출입이 가능해질 전망이다.

카카오는 카카오톡 지갑의 디지털카드 서비스 기능을 대폭 확대한다고 25일 밝혔다. 디지털카드는 자격증, 신분증, 보증서, 입장권, 멤버십 등 다양한 분야의 카드를 카카오톡 지갑에 보관할 수 있는 서비스다.

카카오는 디지털카드 서비스에 자격 증명과 사무실 출입, 보안기기 접근이 가능한 ‘디지털 사원증 서비스’를 구축해 내년 상반기 외부 파트너들에게도 제공한다. 디지털 사원증은 사원증을 출입키 클라우드 시스템과 연동해 디지털화 한 카드다. 디지털 사원증과 출입통제시스템 간 통신 기술로 스마트폰을 이용한 업무공간 출입문 개폐, 사무기기 이용, 사내 카페 이용, 직원 대상 카카오톡 채널 메시지 발송 등이 가능하다.

카카오는 디지털 사원증의 업무공간 출입 연동을 위해 지난 11일 출입키 전문업체 모카 시스템과 업무협약을 맺었다. 모카 시스템의 모바일 출입통제 솔루션을 디지털 사원증과 결합해 플라스틱 카드 없는 업무 공간을 구현할 계획이다.

카카오는 한국산업인력공단이 발급하는 국가기술자격증 495종과 카카오프렌즈 콜라보 상품 보증서, KT 위즈, 삼성 라이온즈 등의 멤버십을 디지털카드로 제공하고 있다. 2021 서울모빌리티쇼 입장권도 디지털카드로 발급받을 수 있다.

카카오는 앞으로 디지털 사원증 외에도 품질보증서, 각종 단체 회원증, 행사 입장권, 팬카드 등 여러 영역의 서비스 파트너를 확보할 예정이다. 양주일 카카오 지갑사업실장은 "디지털카드는 사물이나 서비스, 자격을 보증하고 각종 시설의 출입문과 보안기기를 지원, 디지털 자산과 콘텐츠의 소유를 증명한다"며 "플라스틱 카드를 대체해 일상에서 쉽게 사용할 수 있고 장기적으로 탄소배출 저감에도 일조할 것"이라고 말했다.

