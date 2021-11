KGC인삼공사, 홈페이지 ‘레드닷 디자인 어워드’ 수상

[아시아경제 이승진 기자] KGC인삼공사는 공식홈페이지가 독일 국제 시상식인 ‘레드닷 디자인 어워드 2021’에서 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문을 수상했다고 25일 밝혔다. ‘레드닷 디자인 어워드’는 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 최대 디자인 어워드로, 미국 IDEA, 독일 iF와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다.

KGC인삼공사는 120여년 역사와 전통을 기반으로 새로운 미래를 혁신적으로 만들어가는 기업 이미지를 강화하기 위해 2020년 10월, 공식홈페이지를 전면 개편했다. 비대면 문화를 반영해 실제 견학과 같은 경험을 제공해주는 부여공장 및 원주공장 ‘온라인 견학관’을 구축해 360도 가상현실 영상으로 '정관장'의 역사를 체험할 수 있도록 했다.

공식홈페이지 개편을 통해 글로벌 사업현황을 소개하는 '글로벌KGC' 메뉴를 신설하고, 영문 및 중문 다국어 서비스를 제공하는 등 해외 방문자들의 접근성을 높여 국내뿐만 아니라 국제 시상식에서도 수상했다.

KGC인삼공사는 미국, 중국, 홍콩 등 전 세계 40여 개국에 ‘정관장’ 제품을 수출하며 글로벌 시장을 확대하고 있고, 해외 고객과 다양한 접점에서 온·오프라인 커뮤니케이션 활동을 강화하고 있다.

한편 KGC인삼공사는 작년 ‘제 17회 웹어워드코리아 2020' 시상식에서 기술 이노베이션 대상을 수상하고, ’2020 앤어워드‘ 디지털 미디어&서비스 부문 대기업분야에서 ’그랑프리 대상‘을 수상한 바 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr