[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 24일 불조심 강조의 달을 맞아 소방차 길 터주기 및 화재 예방 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

광주송정역 및 송정매일시장 일대에서 진행된 이번 캠페인은 소방차의 재난 현장 접근성 향상과 겨울철 화재 예방에 대한 공감대 형성을 위해 추진됐다.

이날 ▲소방차 길 터주기 가두 캠페인 ▲소방시설 주변 불법 주정차 근절 캠페인 ▲주택용 소방시설 설치하기 캠페인 ▲시장 등 다중이용시설 밀집 지역 화재 예방 캠페인 등을 실시했다.

송성훈 광산소방서장은 “소방차 길 터주기를 통해 시민의 작은 양보가 한 생명을 구하는 큰 기적을 만들 수 있다”며 “시민분들의 적극적인 협조와 겨울철 화재 예방에도 관심을 기울여 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr