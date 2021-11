[아시아경제 유현석 기자] 미국 등 선진국 핵심지 물류센터에 투자하는 미래에셋글로벌리츠 청약에 11조원이 넘는 증거금이 몰렸다.

24일 미래에셋증권에 따르면 미래에셋글로벌리츠의 사흘간 청약에 모두 11조3200억원의 증거금이 모였다.

경쟁률은 753.4대1을 기록했다. 투자자들은 균등 배정분까지 포함해 18∼19주씩 받게 됐다.

미래에셋글로벌리츠는 현재 미국 내 3개 물류센터를 보유하고 있다. 미래에셋 측은 임차인들과 11년 장기 임차 계약을 맺어 매년 6% 이상 배당률을 목표로 하고 있다.

미래에셋글로벌리츠는 내달 3일 유가증권시장에 상장한다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr