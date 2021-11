충남 안면도 관광지 개발사업 공모에 ‘3개 기업’ 도전

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 안면도 관광지 개발사업 공모에 민간기업 3곳이 도전장을 내밀었다.

24일 충남도에 따르면 안면도 관광지 개발 사업자 1·3·4지구 공모접수 마감 결과 1개 기업이 1·3·4지구, 2개 기업이 3·4지구의 개발 사업제안서와 사업신청 보증금 5억원을 제출했다.

도는 내달 각 기업의 사업제안서를 평가하고 연내 우선협상대상자 선정 여부를 결정할 계획이다.

평가는 1차 서류심사와 2차 관광·지역개발 전문가, 회계사, 변호사 등 외부 전문가의 심사로 진행된다.

우선협상대상자가 정해지면 해당 기업은 특수목적법인(SPC)을 설립해 내년 5월 도와 실시협약을 체결하고 본격적인 개발에 착수하게 된다.

도 관계자는 “기업이 안면도 관광지 개발에 적극성을 갖고 사업제안서를 제출해 기대감이 크다”며 “도는 외부 전문가의 평가를 진행해 연내 우선협상대상자를 선정하고 사업이 속도감 있게 추진될 수 있게 할 것”이라고 말했다.

한편 안면도 관광지 개발사업은 총사업비 1조 8852억원(민간자본 1조 8567억원)을 투입해 2025년까지 태안군 안면읍 승언·중장·신야리 일대(294만 1735㎡)에 사계절 휴양 관광지를 조성하는 것을 큰 틀로 추진한다.

사업 지구별로는 1지구에 테마파크, 2지구에 연수원, 3지구에 콘도, 4지구에 골프장 등 건립이 예정됐다.

