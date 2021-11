최재천 "IQ 두자리 안되니 애 낳는 거겠죠?…한국서 낳는 사람은 바보"

"저출생, 진화생물학 관점에서 당연해…여성에게 출산은 큰 부담"

교육 등 사회 인프라 개선도 강조

[아시아경제 박현주 기자] 세계적인 사회생물학자인 최재천 이화여대 석좌교수가 "대한민국 사회에서 지금 애를 낳는 사람은 바보"라며 "머리가 얼마나 나쁘면. IQ가 두 자리가 안 되길래 애를 낳는 거겠죠?"라고 꼬집었다. 한국 사회의 저출생 현상을 진화적 적응현상의 관점에서 해석한 발언이다.

최 석좌교수는 23일 유튜브 채널 '최재천의 아마존'에 올라온 '대한민국에서 아이를 낳는 사람은 이상한 겁니다' 영상에서 "한국 사회의 저출생 현상은 진화생물학자 관점에서는 지극히 당연한 진화적 적응 현상"이라며 "주변에 먹을 것이 없고 숨을 곳이 없는데 거기서 애를 막 낳아 주체를 못하는 동물은 진화 과정에서 살아남기 어렵다"고 말했다.

최 석좌교수는 한국 사회가 아이를 낳아 키우기 힘든 사회임을 강조했다. 그는 "대한민국에서는 애를 낳아 키워낼 수 있을까. 이 문제를 개인의 입장에서 심각하게 고민하는 상황이 벌어졌다"며 "아무리 계산을 해도 (출산이) 결코 현명한 일은 아니다. 힘들 걸 뻔히 알면서도 행복을 위해 과감히 출산을 하고 기르는 분들은 결과적으로 애국자"라고 평했다.

'한국 정도면 애 낳고 살기 괜찮은 수준의 국가가 아니냐'는 질문에는 과거와 현재를 비교해 답했다. 그는 "과거 어른들은 '애는 낳으면 알아서 큰다'고 했다. 제 친구들이나 지인들도 (결혼이나 출산에 대해) 돈 계산을 하는 걸 본 적 없었다. 집이 있는지, 앞으로 뭘 먹고 살지에 대해 무계획이었다"면서 "(그에 반해) 현재 젊은이들은 결혼 비용부터 많은 계산을 한다. 과학적인 답변은 아니지만 옛날보다 지나치게 현명해진 세대, 지나치게 똑똑해진 세대의 불행"이라고 진단했다.

최 석좌교수는 이어 "제대로 된 좋은 환경에서 아이를 키우고 싶다는 젊은 층의 기준이 지나치게 높은 것은 사실"이라며 "그 기준에 못 미치니 아이 낳고 결혼하기를 꺼려하는 것"이라고 분석했다.

또 그는 출산이 여성에게 큰 부담이라고 봤다. "국가나 남성이 여성에게 저출생 시대에 '왜 애를 안 낳느냐'고 말할 자격은 없다. 제가 보기에 아이를 낳는다는 것은 엄청난 희생일 수밖에 없다"며 "대한민국의 남성들이 바뀌어야 한다. 남성들 개인이 혼자서 할 수 있는 변신에는 한계가 있다. 참 어렵다"고 했다.

끝으로 최 석좌교수는 대한민국 정부가 저출생 문제 인식이 늦었다고 봤다. 그는 "이 나라가 아이들이 크면서 행복할 수 있도록 엄청난 돈을 투자해서 사회 인프라를 근본적으로 뜯어 고쳐줘야 한다. 여기에는 교육제도가 반드시 포함돼야 한다"며 "아이를 낳으면 아이가 행복하게 자라나고, 부모는 아이들을 보며 행복한 가정을 누리고 살 수 있겠다는 그림이 그려져야 저출생 문제를 바꿀 수 있다"고 강조했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr