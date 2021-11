檢, 이재명 성남시장 시절 비서실장 소환…대장동 의혹 '윗선' 수사 발판 되나(종합)

[아시아경제 김형민 기자] 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 24일 이재명 더불어민주당 대선 후보가 성남시장 시절 함께 일한 비서실장을 소환했다.

서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오후 임승민 전 성남시장 비서실장을 참고인 신분으로 불러 대장동 사업 의사결정 과정 전반에 관해 확인하고 있다.

임 전 실장은 2014년 7월부터 2년 가까이 성남시장이었던 이 후보를 보좌했던 측근 중 한 명이다. 대장동 민간업자들이 유동규 당시 성남도시개발공사 기획본부장과 유착해 대장동 민관 합동 개발을 진행하던 시기에 비서실장을 지내 성남시의 관여 정도를 잘 알 수 있는 인물로도 꼽힌다.

임 전 실장은 '대장동·제1공단 결합 도시개발사업 용역비 환수계획 검토 보고', '출자 승인 검토 보고', '개발계획 변경 입안 보고' 등 여러 문건에 결재자는 아니지만 협조자로 서명 날인하기도 했다.

이에 법조계에선 임 전 실장의 소환조사가 대장동 의혹에 관여한 윗선을 수사하기 위한 발판이 될 수 있을지 주목하고 있다. 임 전 실장에 이어 정진상 전 실장도 조만간 불러 조사할 거란 관측도 나온다. 성남시 주변에선 당시 이 후보에게 올라가는 중요 문서는 모두 정 전 실장을 거쳐 보고됐다는 이야기도 있다.

