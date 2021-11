조선대 '20세기 우리철학의 이론' 학술대회 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 인문학연구원 우리철학연구소는 '20세기 우리철학의 이론 기초'를 주제로 한 학술대회를 개최한다고 24일 밝혔다.

오는 26일 조선대학교 경상대학 8층 세미나실A에서 열리는 학술대회는 20세기 우리철학의 이론 정립 연구를 위해 마련됐으며 한국 철학의 개념을 다루고 현재적 의의, 민족철학 등을 다룬다.

학술대회는 조선대 이철승 우리철학연구소장의 개회사로 시작해 이상원 글로벌인문대 학장의 축사에 이어 주제 발표가 진행된다.

특히 20세기 우리철학의 이론을 기초한 것으로 평가받는 안재홍, 박종홍, 신남철, 함석헌, 윤노빈 등의 철학에 대해 심도 있는 논의가 펼쳐질 계획이다.

김성훈 조선대 교수의 '윤노빈의 생명철학과 오늘의 한국 현실', 한양대 박영미 교수의 '박종홍의 한국사상', 숭실대 유현상 교수의 '해방 정국의 현실 인식의 현재적 의의', 상지대 김시천 교수의 '함석헌의 초월해석학', 한국전통문화대 이선경 교수의 '안재홍, 보편을 지향하는 민족철학' 등 총 5개의 주제발표가 진행된다.

한편 조선대학교 인문학연구원 우리철학연구소는 우리철학과 관련된 다양한 연구를 진행해오고 있으며, 우리철학총서를 발간하는 등 관련 분야의 연구에 생산적인 기여를 하고 있다. 또한 우리 철학의 개념, 전통철학의 비판·계승·변용, 외래철학의 수용·전파·토착화, 자생철학의 모색, 현실문제와 철학, 철학의 특수성과 보편성 등 우리 철학의 다양한 주제를 다루고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr