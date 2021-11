울산국제영화제 명예 집행위원장·홍보대사 위촉

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시가 제1회 울산국제영화제 명예 집행위원장과 홍보대사를 위촉하고 개막을 앞두고 있다.

울산시는 제1회 울산국제영화제 명예 집행위원장에 최재원 앤솔로지 스튜디오 대표, 홍보대사에는 배우 아누팜 트리파티와 이청아를 위촉했다.

지난해 프레 페스티벌 명예 집행위원장으로 선정됐던 최재원 앤솔로지 스튜디오 대표는 20년간 한국영화 발전에 기여한 대표적인 영화 제작자이다.

현재 영화진흥위원회 부위원장으로 영화산업 진흥을 위해 매진하고 있다.

홍보대사로는 배우 아누팜 트리파티와 이청아가 위촉되었다.

배우 아누팜 트리파티는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임’에 알리 역으로 출연했다.

2020 울산국제영화제 영화제작 지원 사업을 통해 제작된 ‘제씨 이야기’ 주연을 맡았으며 울산국제영화제 사전 축제 관객상을 수상해 올해 홍보대사에 선정됐다.

‘제씨 이야기’는 제1회 울산국제영화제 ‘다시, 2020’ 부문을 통해 만나볼 수 있으며 상영 후에는 아누팜 트리파티와 특별 관객과의 대화 프로그램이 진행될 예정이다.

배우 이청아는 2020년 울산국제영화제 사전 축제 홍보대사를 맡았다. 올해 홍보대사와 개막식 사회자로 함께한다.

아누팜 트리파티와 이청아는 오는 12월 공식 기자회견을 시작으로 영화제 개최 전 유튜브 인터뷰를 통해 관객을 만나고 관객과의 대화, 개막식 사회 활동을 통해 제1회 울산국제영화제 홍보대사로 활약할 예정이다.

제1회 울산국제영화제는 국내에 처음 소개되는 해외 장편영화 ‘위프 프리미어’ 부문과 올해 제작지원 사업으로 완성한 국내 단편영화 ‘위프 파운데이션’ 부문을 메인 프로그램으로 관객에게 선보인다.

영화제는 12월 17일부터 21일까지 울산문화예술회관, 메가박스 울산점에서 펼쳐진다.

