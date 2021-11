광주 서구 ‘뷰티 아리랑 한마당’ 온라인 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 지난 23일 김대중컨벤션센터 컨벤션3홀에서 선진미용기술 소개와 미용 문화산업의 발전을 위한 ‘뷰티 아리랑 헤어쇼 한마당’ 행사를 비대면 온라인 생중계로 개최했다.

24일 서구에 따르면 올해로 11회를 맞이하는 열리는 ‘뷰티 아리랑 한마당 행사’는 광주 서구 후원, 사단법인 대한미용사회 광주서구지회 주관하에 개최됐다.

행사는 ▲1부 ‘클래식과 모던의 조화’ 아리랑과 함께하는 고전헤어쇼 ▲2부 디자이너 4명의 기술시연 ▲3부 패션 헤어컬러쇼로 진행됐다.

코로나19의 영향으로 네일, 타투, 페이스페인팅 등 기존에 이뤄졌던 부대행사는 실시하지 않았다.

당일 유튜브 채널 참여자에게는 추첨을 통해 경품도 제공한다.

서구 관계자는 “코로나19로 어려운 상황에도 미용인들의 열정으로 마련한 행사인 만큼 여느 때보다 훌륭한 작품을 준비했다”며 “고전 헤어의 아름다움과 현대미용의 최신 트렌드를 경험할 수 있는 좋은 기회를 놓치지 않으시길 바란다”고 말했다.

