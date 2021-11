전주지역 대학생 릴레이 헌혈 ‘혈액수급난에 숨통’

6개 대학서 펼쳐진 릴레이 헌혈운동에 434명 참여…평상시 4~5배

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 코로나19로 혈액보유량이 크게 감소한 가운데, 전주지역 대학생들이 릴레이 헌혈운동을 통해 혈액수급난 해소에 기여한 것으로 나타났다.

전주시는 지난 3일부터 전주대학교 등 전주지역 6개 대학에서 펼쳐진 릴레이 헌혈운동 결과, 평상시의 4~5배에 해당하는 총 434명의 대학생이 참여한 것으로 집계됐다고 24일 밝혔다.

대학생들의 이번 릴레이 헌혈운동은 지난달 전주시와 6개 대학이 체결한 ESG 공동실천 협약에 따른 첫 사업으로, 지난 3일 전주대학교를 시작으로 전북대학교와 전주교육대학교, 예수대학교, 전주기전대학교, 전주비전대학교를 순환하며 진행됐다.

각 대학 총학생회 학생들은 MZ세대의 눈높이에 맞춰 SNS를 활용해 헌혈을 독려하고 대학 내에 헌혈 홍보부스를 운영하는 캠페인을 펼쳤다.

그 결과 전북대학교 146명, 전주대학교 114명, 전주비전대학교 76명을 비롯해 전주교육대학교와 예수대학교, 전주기전대학교 98명 등 총 434명이 릴레이 헌혈운동에 동참했다.

코로나19로 대학생들의 헌혈 참여가 부진했던 상황에서 이번 릴레이 헌혈운동을 통해 평상시의 4~5배에 해당하는 헌혈 참여를 기록한 것이라고 전북혈액원 관계자는 설명했다.

향후 전주시는 다음 달 전주지역 6개 대학 총학생회 학생들에게 유공 표창을 수여해 그간 헌혈운동에 힘써준 공로를 격려하고, 이후에도 대학 자체적으로 지속적인 헌혈이 이뤄질 수 있도록 협조를 구할 예정이다.

한편, 전주시는 시민들의 연대와 협력으로 혈액수급난이 해소될 수 있도록 헌혈 활성화와 헌혈자 지원 체계에 대한 사항을 골자로 한 ‘전주시 헌혈 장려 조례’ 개정을 준비하고 있다. 올해 사전입법 절차를 이행한 뒤 내년 초 개정 조례안을 의회에 상정할 방침이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr